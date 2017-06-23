Ультиматум для Дурова: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram. По словам главы ведомства Александра Жарова, это произойдет, если компания не предоставит данные, необходимые для включения в реестр организаторов распространения информации.

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Позиция Роскомнадзора

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа ориентирована на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году. Автором проекта стал Павел Дуров — основатель социальной сети "ВКонтакте".

Согласно российскому законодательству, все компании, занимающиеся распространением информации, должны представить в надзорный орган ряд сведений (полное название организации, почтовый и фактический адреса, данные о стране регистрации и другие). На основе этой информации формируется специальный реестр.

По словам Жарова, сотрудники Роскомнадзора практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает.

"Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", — заявил глава ведомства.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. Правовой статус Telegram в стране после этого не изменится.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", — добавил Жаров.

Ранее Роскомнадзор заблокировал BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Причиной стал именно отказ компаний предоставить необходимые сведения.

Альтернатива найдется

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко считает, что возможная блокировка Telegram не станет большой проблемой для пользователей.

"По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как "неизлечимая зависимость от Telegram" нет", — сказал Клименко РИА Новости.

По его словам, поклонники Telegram смогут найти замену мессенджеру.

"Что касается замены Telegram, на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую "ВКонтакте", ICQ", — отметил Клименко.

Блокировка Telegram — вопрос времени

Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин отметил, что блокировка мессенджера в России — лишь вопрос времени.

"Telegram изначально не ориентировался на российский рынок, об этом Павел Дуров говорил в самом начале развития мессенджера. Продукт не переведен на русский язык, и выбрана такая бойкотирующая политика. С учетом несговорчивости основателя, блокировка Telegram — это вопрос времени", — пояснил свою точку зрения эксперт.

По его словам, в России Telegram используют лишь восемь миллионов человек, что составляет шесть процентов от всех пользователей мессенджера.

Щельцин уверен, что проблем с заменой Telegram не возникнет: пользователи перейдут на другие общедоступные приложения, а госслужащие воспользуются специально разработанными мессенджерами.

"В отличие от зарубежных решений, российские выполняют все требования российского законодательства, получают необходимые сертификаты по безопасности и хранят все данные на серверах в России", — добавил эксперт.

Институт развития интернета еще в прошлом году начал тестирование прототипов "госмессенджера". В апреле стало известно, что ИРИ предварительно определил пятерку лидеров пилотного проекта: "Сибрус" (ООО "Киберника"), Dialog (ООО "Диалог"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами президента), Flodium (ООО "Оммджи технолоджи") и "Кубик" (ООО "Платформа Кубик).

Полная блокировка невозможна

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) считают, что полностью заблокировать Telegram в России невозможно: помешать работе мессенджера сможет только "планомерная работа и давление" на магазины приложений, самыми крупными из которых являются Google Play и AppStore.

"В случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи, плюс возможны проблемы с обновлениями", — пояснили РИА Новости в пресс-службе РАЭК.

В ассоциации подчеркнули, что новая версия Telegram дает возможность обходить потенциальную блокировку через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5. Правда, пока это доступно лишь в Android-версии приложения.