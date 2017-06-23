В МВД рассказали о проблемах в российских семьях

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. МВД РФ констатирует "абсурдную ситуацию" в российских семьях: в то время как общая преступность в отношении детей и подростков снижается, они стали чаще терпеть унижения и избиения от собственных родителей или опекунов.

"На фоне снижения преступности в отношении несовершеннолетних снижается и уровень защищенности ребёнка в семье. Создаётся абсурдная ситуация, когда дом перестал быть безопасным местом. Растёт число детей, пострадавших от рук родителей и законных представителей", — сообщил в пятницу врио заместителя начальника профильного управления МВД РФ Евгений Дубов.

По его словам, МВД РФ предлагает при устройстве ребёнка в приемную семью изучать личности не только кандидатов в родители, но и всех членов семьи и постоянно проживающих с ними людей.

Это заявление прозвучало на фоне расследования громкого случая в Хабаровском крае, где отец семейства, по данным Следственного комитета, около 4,5 лет насиловал пять приемных дочек. Сейчас мужчина арестован, приемные дети изъяты из семьи.