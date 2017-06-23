Глава Роскомнадзора поставил ультиматум Telegram

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram исполнить российское законодательство, иначе мессенджер будет заблокирован, сообщается в обращении на сайте Роскомнадзора.

"Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", — отметил Жаров.

Он пояснил, что практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Так, необходимо заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Администрация мессенджера не дает никакого ответа Роскомнадзору.

Поясняется, что включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в РФ не изменится.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", — заявил Жаров.