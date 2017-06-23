МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко не видит большой проблемы в возможной блокировке Telegram в России, поскольку в стране функционируют более 30 аналогичных мессенджеров.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично призвал команду Telegram и основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

"Надеюсь, что (особой проблемы у россиян в случае блокировки Telegram — ред.) не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как "неизлечимая зависимость от Telegram" нет", — сказал Клименко РИА Новости.

"Что касается замены Telegram, на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую "ВКонтакте", ICQ", — отметил он.

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149, организатором распространения информации в сети интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.