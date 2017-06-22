В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.
58.5%Выходные лишними не бывают
20.7%Их и так достаточно
20.8%Нерабочих дней и так слишком много
Законопроект также предлагает включить в перечень выходных дней 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.
По мнению парламентариев, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.
День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечают авторы проекта.
Согласно предлагаемому депутатами перечню, нерабочими днями останутся 1 января (Новый год), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (праздник весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).