Джабаров: Польша забыла подвиг Красной армии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Принимая решение о сносе памятников советской эпохи, в том числе и военных мемориалов, Польша забыла, что если бы не Красная армия, страны бы не существовало, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников.

"Если бы не Красная армия, Польша, как государство, вообще бы не существовала. В планах гитлеровского руководства в ходе Второй мировой войны Польша подлежала уничтожению", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что принятое парламентом Польши решение "не останется без ответа; возможно, это будут ноты протеста, персональные санкции".

"В следующий раз, если страна столкнется с серьезной угрозой, их спасать никто не будет", — уверен сенатор. Джабаров подчеркнул, что ни США, ни Германия не будут заниматься этими вопросами.