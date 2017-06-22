В Госдуму внесли проект о дополнительных выходных днях

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты от КПРФ во главе с лидеров фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий выходными днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

По словам авторов, внесение 31 декабря в число нерабочих дней "позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время".

День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим днем", отмечают авторы.

Также, по их мнению, было бы логичным сделать выходным днем 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В январе 2016 года Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. В ЛДПР отмечали, что эффективность трудовой деятельности 31 декабря крайне низка: россияне думают о подготовке к празднику, но вынуждены находиться на работе, а серьезные дела все равно переносят на более позднее время.

По мнению первого замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексея Диденко, день воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, необходимо сделать выходным. По его словам праздник, можно обозначить как День воссоединения русских земель.