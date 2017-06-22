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Общество

Помочь стать хорошими людьми: президент встретился с учителями-наставниками

15:1922.06.2017
(обновлено: 15:29 22.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин провел встречу с учителями – наставниками выпускных классовПрезидент РФ В.Путин провел встречу с учителями – наставниками выпускных классов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Антон Размахнин. 21 июня, в преддверии Всероссийского дня выпускника, в Кремле президент России Владимир Путин встретился с классными руководителями старшеклассников. О чем говорили на встрече – в материале РИА Новости.

Человеческий капитал

Беседа президента с классными руководителями – первая в таком формате. Это один из элементов новой государственной стратегии: напомним, что 2018 – 2027 годы президентским указом объявлены Десятилетием детства в России. А значит, особое внимание нужно уделить школам – той системе, которая от имени государства и воспитывает людей будущего.

Выпускницы во время празднования последнего звонка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Педагоги говорили с главой государства не как специалисты по тому или иному предмету, а в первую очередь как воспитатели.

"Получить знания – это непросто, — отметил во вступительном слове Владимир Путин. —  Но это всё-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи".

Только обеспечив правильное воспитание, по словам президента, можно рассчитывать, что человек вырастет полноценным и будет получать удовлетворение от жизни, и окружающие – удовольствие от общения с ним.

При этом Путин подчеркнул, что крайне важно собственное стремление выпускников реализоваться, готовность для этого работать. "Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках, — заметил глава государства, — это будет очень правильным направлением в работе с молодыми людьми".

Дети идут по свету

Первой из проблем, о которой хотели поговорить с президентом учителя-наставники, оказались детские походы. Те самые, которые так тепло описаны в советской детской литературе, от Анатолия Алексина и Сергея Голицына до Владислава Крапивина. Сейчас у школьников есть множество возможностей – от археологических и этнографических экспедиций до трудничества в монастырях. Однако после прошлогодней трагедии в детском лагере на карельском Сямозере организовывать такие внешкольные мероприятия стало намного труднее.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗаместитель директора по воспитательной работе "Президентского физико-математического лицея" Любовь Сердакова (г.Санкт-Петербург) во время встречи президента РФ Владимира Путина с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель директора по воспитательной работе "Президентского физико-математического лицея" Любовь Сердакова (г.Санкт-Петербург) во время встречи президента РФ Владимира Путина с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.

"В этом году впервые наша школа не пошла в Хибины в зимний поход, потому что мы не справились с потоком инструкций, — рассказала Владимиру Путину Любовь Сердакова, классный руководитель из Президентского лицея №239 в Санкт-Петербурге. – И хоть у нас все инструкторы по туризму, у нас на самом деле хорошо подготовленные педагоги, дышать в чём-то стало трудно. Поэтому лишь бы головную боль не гильотиной, что называется, лечить".

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© РИА Новости / МЧС РФ
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Походы, волонтерская практика и тому подобные мероприятия действительно очень хорошая воспитательная методика, согласился президент. "Я сам ходил в эти походы, поэтому знаю, насколько это сплачивает, дети могут себя проявить в чём-то", — сказал Владимир Путин. В ходе встречи глава государства предложил Сердаковой проработать вопрос об облегчении организации походов и экспедиций с министром образования РФ Ольгой Васильевой, также присутствовавшей в зале.

Здравствуйте, студенты!

"У нас в математических кружках и других работают наши студенты, — рассказала Любовь Сердакова о еще одной проблеме. — В законе об образовании сейчас есть такая 46‑я статья, что они не могут преподавать, пока не получат педагогический диплом. И в этом плане мы немножко рушим наши традиции, потому что студенты у нас работают всегда, кружки ведут и разные ведут кружки. Я с этого начинала 20 лет назад, пуповина ещё не порвалась. А школу нужно беречь и сохранять".

Занятия в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вести кружок и полноценно преподавать – разные вещи, отметил президент России. Поэтому, если в законодательных нормах есть такое разночтение (приравнивающее ведение кружков к полноценному преподаванию – Ria.ru), то его, по словам Владимира Путина, "необходимо поправить".

Отметим, что подобная ситуация возникает не только в учебных заведениях. Так, в конце 2016 года Политехнический музей оштрафовали за организацию детских образовательных кружков без лицензии. Таким образом, проведение четкой границы между лицензируемым преподаванием и внеклассной работой (кружками) действительно необходимо.

Труд без эксплуатации

Вадим Дёрин, классный руководитель из школы № 10 города Рузаевки (Мордовия) напомнил собравшимся о важности трудового воспитания. "Труд сплачивает коллектив, труд выявляет новые способности человека, труд выявляет положительные качества детей, социализирует ребят, — отметил Дёрин. — Ведь очень важно, чтобы ребёнок видел результаты своего труда и гордился этими результатами. Труд способствует реальному общению детей друг с другом, а не виртуальному, к которому сейчас очень сильно привыкли в различных социальных сетях".

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУченики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока труда.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 "Вертикаль" во время урока труда.

В частности, рассказал педагог, обычная работа на пришкольном участке у его подопечных превратилась в настоящую школу ландшафтного дизайна. Дети с удовольствием обустраивают участок, сажают цветы. Работа продолжается: со следующего учебного года Дёрин – классный руководитель уже 5 класса.

"Есть проблема, — отметил учитель, — что дети, вернее, родители иногда не очень приветствуют физический труд детей в школах и считают, что дети не должны работать в школе, даже, например, не мыть полы или не протирать доску".

Владимир Путин согласился с педагогом. "Вообще, труд воспитывает, — сказал президент. Говорят, труд человека создал. Труд благотворно действует на любого человека, тем более на юного, молодого. Это очевидный факт".

При этом глава государства однозначно подчеркнул, что трудовое обучение не должно быть эксплуатацией детей: "Полы мыть, мне кажется, всё-таки должны люди, которые за это деньги получают. А детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду". Решать за счет учащихся вопросы экономии недопустимо.

Воспитать хорошего человека

Общим мотивом всей встречи президента с учителями – наставниками стал смысл воспитания. От педагогов сейчас – как и во все времена – зависит качество человеческого капитала. На это работают все формы обучения и работы: походы и общение с выпускниками, о которых говорила Любовь Сердакова из Санкт-Петербурга; патриотическое воспитание и подготовка к военной службе, о которых рассказывал Алексей Макаров из Озерской средней школы Калининградской области; взаимодействие бизнеса и образования, новейшие методики, которые упоминал Герман Хаткевич из столичного лицея № 1367…

Урок Российского движения школьников в школе №2098
© Фото : предоставлено Ассоциацией волонтерских центров
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Наконец, огромную работу начало Российское движение школьников, о котором рассказала на встрече Татьяна Майская из 70-й школы Санкт-Петербурга. "Это такая объединяющая организация и инструмент для педагогов, — отметила Майская, — который помог бы нам воспитывать подрастающее поколение всей страны гражданами, людьми, включёнными в жизнь общества, в жизнь государства, а не только занимающимися какими-то собственными малыми интересами".

Сам факт того, что президент впервые собрал учителей-наставников, тех людей, которые находятся в наиболее полном контакте со школьниками – уже большой шаг вперед, полагает ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок. "В прежние годы успех от деятельности в школе измерялся только цифрами, — говорит Починок. — У школ, городов, регионов ключевым показателем эффективности были баллы ЕГЭ. А личностями ребенка и учителя, которые стоят за этими баллами, никто не интересовался".

"Лучшие успехи в образовании, —  подчеркивает ректор РГСУ, — неразрывно связаны с воспитанием Гражданина России. Не просто какого-то успешного будущего профессионала, который хорошо считает и делает успехи, а разносторонней личности".

По наблюдению Починок, за последние несколько лет абитуриенты вузов изменились к лучшему. Во многом, полагает ректор, эти изменения связаны с волонтерской, или добровольческой, работой, которая активно ведется в школах. "Ребята гораздо лучше понимают, что такое ухаживать за пожилыми, как можно и нужно помогать людям с инвалидностью, наконец, просто меньше мусорят, потому что привыкли убирать за собой и другими", — утверждает Наталья Починок.

Среди проблем абитуриентов пока остается слабая подготовка по русскому языку, истории, иностранным языкам, отмечает ректор РГСУ.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроцедура ЕГЭ (на фото - досмотр учеников на наличие запрещенных предметов и шпаргалок) с самого начала была объектом критики образовательного сообщества
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Процедура ЕГЭ (на фото - досмотр учеников на наличие запрещенных предметов и шпаргалок) с самого начала была объектом критики образовательного сообщества

"Эта встреча получилась очень содержательной и насыщенной, — комментирует Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ. – Было высказано много идей, которые должны не пропасть, а лечь в основу концепции новой молодежной политики".

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нынешнее школьное образование этого компонента во многом лишено из-за деидеологизации учебного процесса, проведенной в начале 90-х годов, напомнил эксперт. "Бездумный отказ от традиций советской школы, — говорит Шутов, — привел к мировоззренческому релятивизму, когда искоренялись такие понятия, как патриотизм, чувство истории, любовь к Родине. Деидеологизация привела к тому, что школа выпускает во многом людей-роботов, которые способны стать не патриотами, а лишь гражданами мира".

Поэтому, по словам Шутова, крайне важен акцент, который был сделан на патриотическом воспитании детей. Это возвращение традиций – ведь патриотизму учила не только советская школа, но и гимназия, и церковно-приходская школа дореволюционной России. "Русские учителя, — отмечает декан, — всегда выпускали в жизнь людей, которые знают, что такое национальные интересы нашей страны. Людей, которые не задаются вопросом, куда бы уехать, которые настроены жить в стране и работать на страну, а значит – и на себя".

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