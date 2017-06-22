Одного из пострадавших на Ладоге подростков выписали из больницы
10:5922.06.2017
(обновлено: 11:00 22.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Один из подростков, спасшихся после того, как лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, в четверг утром выписан из больницы, второго отпустят домой в течение дня, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай.
Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.
"Одного мальчика сегодня утром забрала мама, второго отпустим в течение дня. С ними все в порядке", — сказала Потурай.
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Как сообщал РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, спасатели с момента начала поисков обследовали около 170 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе. В четверг запланировано продолжение поисковых работ с привлечением авиации, плавсредств, водолазов со специальным оборудованием и телеуправляемым аппаратом с гидролокатором бокового обзора, а также наземной группировки.
В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.