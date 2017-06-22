КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Власти Забайкальского края предложат несколько вариантов жилья в Чите Наталье Калининой, которая в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

"По приезду Натальи Калининой в Читу ей будут предложены для осмотра возможные варианты жилых помещений в городе. После получения ее согласия на вселение департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края будут произведены юридические действия по приобретению жилого помещения в собственность Забайкальского края и по предоставлению гражданке Калининой", — сказала Назарова.

Калинина в ходе "прямой линии" пожаловалась президенту страны, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор Наталья Жданова взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.

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