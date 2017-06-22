Власти Забайкалья предложат варианты жилья женщине, пожаловавшейся Путину
10:3622.06.2017
(обновлено: 10:37 22.06.2017)
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КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Власти Забайкальского края предложат несколько вариантов жилья в Чите Наталье Калининой, которая в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.
"По приезду Натальи Калининой в Читу ей будут предложены для осмотра возможные варианты жилых помещений в городе. После получения ее согласия на вселение департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края будут произведены юридические действия по приобретению жилого помещения в собственность Забайкальского края и по предоставлению гражданке Калининой", — сказала Назарова.
Калинина в ходе "прямой линии" пожаловалась президенту страны, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор Наталья Жданова взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.