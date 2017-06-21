Сбербанк объяснил причину отказа в выдаче карты клиенту с длинной фамилией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сбербанк объяснил причину отказа в выдаче банковской карты клиенту с длинной фамилией, предложил варианты выпуска карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее СМИ сообщили, что Сбербанк отказал в выдаче банковской карты мужчине с длинной фамилией. По их данным, в настоящее время у него есть карта, где фамилия нанесена сокращенно.

На этот раз мужчина хотел оформить карту, на которой начисляются бонусные мили.

По данным Сбербанка, согласно технической спецификации карт любой платежной системы существует ограничение по количеству символов для написание фамилии и имени держателя карты — 20 знаков с пробелами. При необходимости банк предлагает сократить, например, имя до первой буквы.

"При этом существуют правила написания имени клиента для выпуска кобрендинговых карт, где, согласно правилам, имя, зарегистрированное в бонусной программе авиакомпании, не должно отличаться по написанию от имени на карте клиента. Чтобы написание совпадало и умещалось на карту, клиенту необходимо обратиться в авиакомпанию, чтобы зарегистрировать сокращенное написание имени, после чего клиент обращается в банк и выпускает кобрендинговую карту с сокращенным именем", — сказали в пресс-службе.

При этом отмечается, что банк связался с клиентом и предложил ему варианты выпуска карты.