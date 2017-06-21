Первый завод по переработке мусора в Подмосковье откроется в 2019 году

БАЛАШИХА, 21 июн — РИА Новости. Первый мусороперерабатывающий завод в Подмосковье откроется в первом квартале 2019 года, сказал журналистам глава министерства экологии и природопользования региона Александр Коган.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.