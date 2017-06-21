Мособлдума выделит на рекультивацию свалки в Балашихе 50 миллионов рублей

БАЛАШИХА, 21 июн – РИА Новости. Мособлдума 6 июля рассмотрит поправки в бюджет Подмосковья на 2017 год, которыми предусмотрены средства на проект рекультивации полигона "Кучино", сообщил на общественных слушаниях глава областного парламента Игорь Брынцалов.
"50 миллионов будет дополнительно выделено на полигон "Кучино"… 6 июля", — сказал Брынцалов.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.