Мособлдума выделит на рекультивацию свалки в Балашихе 50 миллионов рублей

БАЛАШИХА, 21 июн – РИА Новости. Мособлдума 6 июля рассмотрит поправки в бюджет Подмосковья на 2017 год, которыми предусмотрены средства на проект рекультивации полигона "Кучино", сообщил на общественных слушаниях глава областного парламента Игорь Брынцалов.

Как отметил глава Минэкологии Московской области Александр Коган, рекультивация полигона займет минимум два года, проект рекультивации требует выделения 50 миллионов рублей.

"50 миллионов будет дополнительно выделено на полигон "Кучино"… 6 июля", — сказал Брынцалов.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.