МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы подумать над названием для Третьего пересадочного контура (ТПК), или подземного кольца метро, в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".
Голосование в проекте "Активный гражданин" открылось 21 июня. Вариантов для выбора названия в голосовании нет, так что жители могут придумать и предложить свой вариант наименования или проголосовать за сохранение рабочего названия. Среди прочих вариантов ответа — "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты".
Строительство северо-восточного участка Третьего пересадочного контура метро началось в январе 2016 года. Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.