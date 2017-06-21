МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы подумать над названием для Третьего пересадочного контура (ТПК), или подземного кольца метро, в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

"ТПК — один из самых крупных проектов строительства метро в мире. В активной фазе стройки уже 25 километров. В этом году введем первые станции. Сдача всего кольца назначена на 2020-2021 год. Пора вместе придумать ему название. Голосуем на портале Активный гражданин", — написал мэр в среду на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте"

Голосование в проекте "Активный гражданин" открылось 21 июня. Вариантов для выбора названия в голосовании нет, так что жители могут придумать и предложить свой вариант наименования или проголосовать за сохранение рабочего названия. Среди прочих вариантов ответа — "Затрудняюсь ответить" и "Это должны решать специалисты".

Строительство северо-восточного участка Третьего пересадочного контура метро началось в январе 2016 года. Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.