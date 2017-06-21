Полетаев: Совфед может пойти навстречу Госдуме и продлить сессию до 26 июля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Совет Федерации, скорее всего, продлит весеннюю сессию до 26 июля, чтобы успеть рассмотреть законы, которые Госдума примет 21 июля; решение о продлении сессии, как ожидается, может быть принято на заседании Совета верхней палаты 27 июня, сообщил РИА Новости зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев.
По его словам, такое решение может быть принято на Совете верхней палаты уже 26 июля.
В свою очередь сенатор Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что "не видит проблемы" в продлении Совфедом своей весенней сессии. Вместе с тем, напомнил он, нынешняя дата окончания сессии, 19 июля, была ранее утверждена сенаторами, "и так исходя из графика работы Госдумы". После этого, напомнил он, Госдума дважды вносила изменения в свой график работы.