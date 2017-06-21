Полетаев: Совфед может пойти навстречу Госдуме и продлить сессию до 26 июля

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Совет Федерации, скорее всего, продлит весеннюю сессию до 26 июля, чтобы успеть рассмотреть законы, которые Госдума примет 21 июля; решение о продлении сессии, как ожидается, может быть принято на заседании Совета верхней палаты 27 июня, сообщил РИА Новости зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев.

"Мы всегда готовы, если речь идет о важных законах, пойти навстречу коллегам из Госдумы. Поскольку на 21 июля у них намечено принятие ряда важных законов в третьем чтении, мы, скорее всего, продлим свою весеннюю сессию до 26 июля", — сказал Полетаев.

По его словам, такое решение может быть принято на Совете верхней палаты уже 26 июля.

В свою очередь сенатор Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что "не видит проблемы" в продлении Совфедом своей весенней сессии. Вместе с тем, напомнил он, нынешняя дата окончания сессии, 19 июля, была ранее утверждена сенаторами, "и так исходя из графика работы Госдумы". После этого, напомнил он, Госдума дважды вносила изменения в свой график работы.