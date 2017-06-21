МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Госдуме удивлены шумихой вокруг якобы возникшего конфликта из-за синхронизации работы с Советом Федерации, нижняя палата российского парламента определила порядок работы на весеннюю сессию еще в декабре прошлого года и сенаторы прекрасно о нем знали, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

В среду газета "Коммерсант" сообщила о якобы возникшем конфликте из-за того, что Совет Федерации закончит весеннюю сессию на два дня раньше Госдумы, в результате чего некоторые принятые депутатами законопроекты поступят на подпись президенту без одобрения верхней палаты парламента. Последнее заседание Совфед проведет 19 июля, а Госдума – 21 июля. Как пишет издание, депутаты считают, что сенаторы могли бы продлить срок работы, однако, против этого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По их данным, она хочет показать, что с мнением верхней палаты надо считаться.

"Я не понимаю, из чего создают проблему и пытаются на ровном месте из абсолютно банального разговора, связанного с обсуждением и синхронизацией работы Госдумы и Совета Федерации, создать интригу. Ничего сверхъестественного на заседании Совета не было. Депутаты Госдумы определили, как будут трудиться еще в декабре прошлого года. Он был доступен всем и, как известно, согласован с Советом Федерации", — сказал Нилов, участвовавший в заседании Совета Госдумы, на котором обсуждался данный вопрос.