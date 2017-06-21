МАГАДАН, 21 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магадана не отдадут ребенка, предположительно доведенного до истощения приемными родителями, под опеку московской семье, заявил на брифинге в среду мэр столицы Колымы Юрий Гришан.
Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью. Сейчас мальчик идет на поправку, его психологическое состояние улучшилось.
Он также добавил, что ребенок все еще находится под опекой органов опеки мэрии столицы Колымы.
"По новому опекуну, которого предлагает Москва, мы пока решений не принимаем", — сообщил Гришан.
Ранее сообщалось, что по результатам проверки данных детского омбудсмена о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр мальчика с признаками крайнего истощения возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.