МАГАДАН, 21 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магадана не отдадут ребенка, предположительно доведенного до истощения приемными родителями, под опеку московской семье, заявил на брифинге в среду мэр столицы Колымы Юрий Гришан.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов.

Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью. Сейчас мальчик идет на поправку, его психологическое состояние улучшилось.

"Мы принимаем все (меры — ред.), чтобы временную опеку за ребенком установить. В Москве сейчас находится уполномоченный по правам ребенка Магаданской области Денис Павлик и представитель органа опеки города Магадана Нина Есаулова. Мы ребенка не отдадим под опеку Москвы, мы за него в ответе и в состоянии самостоятельно сами принять решения", — сказал мэр Магадана.

Он также добавил, что ребенок все еще находится под опекой органов опеки мэрии столицы Колымы.

"По новому опекуну, которого предлагает Москва, мы пока решений не принимаем", — сообщил Гришан.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки данных детского омбудсмена о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр мальчика с признаками крайнего истощения возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.