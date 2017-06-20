Долг по зарплате перед строителями космодрома Восточный уменьшился

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Долг по заработной плате перед строителями космодрома Восточный уменьшился до 116,5 миллиона рублей, полностью долги погасили два федеральных государственных унитарных предприятия, сообщает центр занятости населения Амурской области.

Совещание по вопросам задолженности по заработной плате в организациях Приамурья прошло в правительстве региона. В числе должников в области — восемь действующих организаций и 10 предприятий-банкротов.

"Перед строителями космодрома Восточный задолженность по заработной плате уменьшилась и составляет 116,5 миллиона рублей перед 3000 человек. В том числе ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" (бывший "Дальспецстрой") – 96,6 миллиона рублей, ООО "ЦентрСтрой" – 15,4 миллиона рублей, ООО "Управление механизации строительства" – 4,5 миллиона рублей",- говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью долги погасили ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" (6,7 миллиона рублей) и ФГУП "Главное военно-строительное управление номер 12" (5,6 миллиона рублей)

В начале июня "Главное военное строительное управление №6" сообщило, что выплатило около 400 миллионов рублей долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный.

Очередное совещание по теме задолженности пройдет в Амурской области 26 июня. Заместитель председателя регионального правительства Андрей Донец попросил отраслевые министерства и надзорные органы "активизировать работы" по погашению задолженности.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.