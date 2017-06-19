Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за данными по Telegram

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

"Переписка с Telegram продолжается, в ближайшие дни я намерен публично обратиться к Павлу Дурову, потому что мы ждем-ждем от него ответа, пока его не получили. В течение недели намерен обратиться к нему лично", — сказал Жаров журналистам.

Газета "Ведомости" сообщала, что в начале мая Роскомнадзор направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По сведениям газеты, ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. Источник издания говорил, что руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили сведения для реестра организаторов распространения информации. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако после предоставления необходимых данных блокировку сняли.

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149, организатором распространения информации в сети "интернет" является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.