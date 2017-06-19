Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за данными по Telegram

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен лично обратиться к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.
"Переписка с Telegram продолжается, в ближайшие дни я намерен публично обратиться к Павлу Дурову, потому что мы ждем-ждем от него ответа, пока его не получили. В течение недели намерен обратиться к нему лично", — сказал Жаров журналистам.
Газета "Ведомости" сообщала, что в начале мая Роскомнадзор направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. По сведениям газеты, ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован. Источник издания говорил, что руководители Telegram пока уклоняются от переговоров и отказываются вступать в реестр.
Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149, организатором распространения информации в сети "интернет" является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.