В России пройдут масштабные проверки хлеба

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Роскачеством начали всероссийское исследование хлеба с целью проанализировать качество этого продукта и выявить лучших производителей, сообщает министерство.

"Исследование пройдет по трем направлениям – на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества", — говорится в сообщении.

"Современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики, отличительной чертой настоящего времени является тот факт, что отечественный покупатель стал гораздо реже приобретать этот традиционный для нашего стола продукт: только за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть с 66 до 49 килограммов на человека в год", — приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Министр отметил, что такие данные обусловлены исключительно осознанным выбором потребителя, а не сокращением доходов населения или дефицитом хлеба. "В этом контексте всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли", — сказал глава министерства.

Руководитель Роскачества Максим Протасов добавил, что "мы решили изменить формат и представить отдельное исследование для каждого федерального округа, каждый месяц эксперты анонимно будут закупать хлеб в 5-10 регионах и локально предоставлять результаты, чтобы к концу года мы смогли проанализировать ситуацию на рынке всей страны и создать наглядную картину результатов".

Проект по исследованию качества хлеба стартует в Центральном федеральном округе, где будет закуплено порядка 70 самых популярных брендов. В исследование войдут образцы, произведенные в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областях и Москве. Результаты первого исследования хлеба, произведенного на территории ЦФО, будут доступны на портале Роскачества к середине июля.