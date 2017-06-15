Рособрнадзор работает над созданием единого образовательного пространства

Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по математике в школе №168 в Новосибирске. Архивное фото

Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по математике в школе №168 в Новосибирске. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Рособрнадзор ведет работу над формированием единого образовательного пространства в РФ, в частности реализуются различные проекты развития системы оценки качества образования, а Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является скрепляющим элементом всей системы образования в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что образовательное пространство в России крепче, чем в ряде ведущих мировых стран, однако проблемы, над которыми еще надо работать, существуют. Он пояснил, что в настоящее время, есть случаи, когда ребенок даже при переходе в другую школу, а, не переезжая в другой регион, оказывается в ситуации, когда меняются и требования, и учебники.

"В рамках Федеральной целевой программы развития образования разработаны и реализуются Рособрнадзором проекты развития системы оценки качества образования, ориентированные на формирование и развитие единого образовательного пространства в РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня ЕГЭ является не просто экзаменом, а целой системой, госэкзамен служит индикатором, на который опирается ведомство при улучшении качества образования. В Рособрнадзоре подчеркнули, что ЕГЭ обеспечивает честное поступление выпускника школы в вуз согласно его способностям, ликвидируя разрыв между школой и высшими учебными заведениями.

"Сегодня единый госэкзамен – скрепляющий элемент системы образования, связывающий школу и вуз. Задача ЕГЭ – повысить уровень подготовки школьников и специалистов. Сейчас мы уже можем констатировать, что лазеек нет, ЕГЭ абсолютно честный", — отметили в ведомстве.

Кроме того, Рособрнадзор с 2014 года проводит Национальные исследования качества образования (НИКО), предусматривающие проведение регулярных исследований качества образования по отдельным учебным предметам, на конкретных уровнях общего образования не реже двух раз в год. Проводятся Всероссийские проверочные работы. На основе единых измерителей, единых подходов к оцениванию, единых организационных требований, реализуемых в рамках ВПР, постепенно будет формироваться единое образовательное пространство Российской Федерации.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно заявляла, что России необходимы единое образовательно и единое воспитательное пространства, а также сообщала, что ведомство ведет соответствующую работу.