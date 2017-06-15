Безруков рассказал, какой сделал вывод после ответа Путина

Алексей Учитель и Сергей Безруков в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Алексей Учитель и Сергей Безруков в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков, присутствовавший в зале во время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что услышал самый главный посыл – никто не будет запрещать произведения искусства.

Прямая линия с президентом России продлилась почти 4 часа. Безруков, обращаясь к Путину, поднял вопрос о фильме "Матильда" и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. Путин ответил, что в отношении царской семьи было и раньше много фильмов, и даже более жестких, чем фильм "Матильда".

"Я услышал самое главное – никто не будет запрещать или закрывать произведения искусства. Конечно, каждый может высказывать свое мнение, но никто не имеет права запрещать фильм или спектакль. Будем надеяться, что то, что происходит сейчас с картиной Учителя, больше не повторится. Ведь самое главное, чтобы художник мог творить свободно", — сказал Безруков.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.