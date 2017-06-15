Проблема, заметная из космоса: что будет с российскими свалками

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Антон Размахнин. В ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным была затронута тема свалок — полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), причиняющих неудобства и угрожающих здоровью жителей окрестностей. Глава государства отметил, что в ближайшие годы проблема будет решена. О перспективах отрасли переработки отходов — в материале РИА Новости.

Серые полигоны

К Владимиру Путину обратилась жительница подмосковного города Балашихи, проживающая неподалеку от Кучинского полигона ТБО. Она сказала, что уже много лет разросшаяся свалка мешает жить обитателям соседних районов.

"Всего в 20 километрах от Кремля — огромная свалка, самая большая в Московской области! — говорит женщина. — Ежедневные возгорания, невозможно дышать. Постоянный выброс газов, преобразующихся в сероводород. У нас постоянные рвота и тошнота, это просто невыносимо. Мы обращались во многие инстанции на разных уровнях — приходят отписки, хотя все подтверждено".

Подобная ситуация — нарушающая, по словам балашихинцев, федеральный закон № 89 "Об отходах производства и потребления", — сложилась не только в Кучино. Об этом РИА Новости рассказал Дмитрий Миронов, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка".

Немедленно устранять

"Существует такое понятие — серый полигон ТБО, и в Балашихе именно такой, — отметил Миронов. — Формально у этой свалки есть все документы для работы, лицензия. Но по всем признакам и результатам исследований этот полигон давно не соответствует современным требованиям, давно вышел за свои пределы. Там, например, не собирается фильтрат — и он попадает в речку. Полигон не пересыпается, в результате происходят возгорания".Только в Подмосковье таких полигонов около 50, заметил Миронов. В целом же такая проблема актуальна и в Татарстане, и в Тульской области, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии". На интерактивной карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" — около 9000 незаконных свалок, расположение которых нанесли на карту сами граждане.

Действующие свалки — как мелкие, так и гигантские, вроде Кучинского полигона — будут приводить в порядок в ближайшее время. "Из федерального бюджета выделено пять миллиардов рублей на решение наиболее неотложных вопросов, — отметил Владимир Путин в ходе "прямой линии". — Прошу губернатора региона и правительство РФ использовать эти ресурсы, чтобы заняться такими вопросами".

На уровне правительства Московской области к такой работе все готово, полагает Дмитрий Миронов. "Планируются селекторы с главами муниципалитетов — по точкам, которые граждане отметили на интерактивной карте — чтобы их немедленно устранять, — рассказал координатор "Генеральной уборки". — Те главы, которые не будут работать в рамках карты свалок, будут получать предписания, штрафы".

Заметим, что чаще всего разросшиеся подмосковные полигоны ТБО находятся в достаточно оживленных местах, рядом с новыми жилыми районами, поэтому и становятся настолько проблемными и резонансными объектами. Часто в середине ХХ века свалки устраивались на местах заброшенных карьеров — в частности, Кучинский полигон в Балашихе устроен на месте карьера, из которого брали глину для известной москвичам облицовочной плитки сталинских домов.

Переработка по-нашему

Места полигонов ТБО постепенно будут занимать мусороперабатывающие заводы, заверил Владимир Путин. "На первых порах их будет четыре, три из них в Московской области, — отметил президент. — Это хорошие японские технологии, строить будет наша компания "Ростех"".

В пресс-службе ГК "Ростех" подтвердили, что одна из структур корпорации — "РТ-Инвест" — участвует в конкурсе на строительство нескольких заводов, на которых твердые бытовые отходы будут сжигаться на колосниковых решетках с выработкой электроэнергии. Если "РТ-Инвест" выиграет тендер, то в конце 2017-го — начале 2018 года начнется строительство первых двух заводов в Подмосковье и одного в Казани.

"Технологическим партнером, — пояснил представитель "Ростеха", — выступит Hitachi Zosen Inova, глобальный игрок на мировом рынке (более 30%), лидер в отрасли переработки отходов в энергию. За свою историю построил более 500 заводов по всему миру".

Общая стоимость проекта (четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане) составит порядка 150 миллиардов рублей.

Мегаватты из мусора

Уже в ближайшие годы Россия всерьез перейдет от захоронения мусора на свалках к его переработке. Работа идет сразу по нескольким направлениям: внедрение раздельного сбора отходов, строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих комплексов.

"Большинство полезных фракций мусора — бумагу, металл, пластик, стекло — планируется пускать во вторичный оборот, а оставшееся сжигать, — рассказывает Дмитрий Миронов из "Генеральной уборки". — Захоранивать на свалках придется всего около 3% первоначального объема мусора".

После поступления на территорию завода мусоровозы будут проходить взвешивание и радиационный контроль, рассказали в пресс-службе ГК "Ростех". Измельченные отходы сожгут на колосниковой решетке при температуре около 1260 градусов, без дополнительного топлива. Дымовые газы будут поступать в котел для дожигания при температуре 850 градусов — чтобы уничтожить диоксины. Затем энергия дымовых газов преобразуется в энергию пара и электроэнергию. Производительность каждого из подмосковных заводов составит 700 тысяч тонн отходов и 70 мегаватт электроэнергии в год.

Что касается вторичной переработки бумаги, полиэтилена и других компонентов — в России, по словам Дмитрия Миронова, уже сейчас десятки предприятий, которые занимаются переработкой отходов. Им не хватает сырья, и внедрение раздельного сбора будет очень кстати.