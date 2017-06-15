Путин: украинский и русский народ – это близкие родственники

Президент РФ В. Путин. Архивное фото

Президент РФ В. Путин. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что русский и украинский народ – "просто близкие родственники".

"С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ – они просто близкие родственники. Это практически одно и то же. Достаточно сказать, что весь Советский союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.

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