СПЧ поддержал призыв освободить задержанных на акции 12 июня в Петербурге

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ поддерживает призыв уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова освободить задержанных 12 июня на Марсовом поле и ожидающих рассмотрения дел в судах, сообщается на сайте СПЧ.

Как отмечается в сообщении, с соответствующей просьбой Шишлов обращался к начальнику ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову.

По данным СПЧ, в День России на Марсовом поле вместе с участниками несогласованной акции протеста были задержаны общественные наблюдатели, в числе которых — члены совета Наталия Евдокимова и Элла Полякова. Как утверждают в СПЧ, они не совершали ничего противоправного.

"После того, как в дело вмешалось руководство главного управления МВД по Санкт-Петербургу, Евдокимову и Полякову освободили, но сам факт, как заявил глава СПЧ Михаил Федотов, настораживает", — говорится в сообщении.

По словам Федотова, людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. "А это не вписывается в требования закона", — приводятся в сообщении словам Федотова.

Как отмечает СПЧ, Евдокимова и Полякова готовят докладную записку о том, что действия полиции при задержаниях на Марсовом поле не соответствовали закону.

Ранее стало известно, что трое участников несанкционированной акции протеста на Марсовом поле получили по 10 суток ареста, еще один оштрафован на тысячу рублей.

На данный момент рассмотрены материалы четырех человек — трое из них получили 10 суток ареста и выплатят штраф в 10 тысяч рублей, один приговорен к штрафу в тысячу рублей.

Петербургский штаб Алексея Навального подавал заявку в мэрию на проведение акции 12 июня с антикоррупционными лозунгами на Марсовом поле, городские власти предложили альтернативный вариант — перенести акцию в Удельный парк, но организаторы с таким предложением не согласились. После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, полиция начала задержание наиболее активных из них.

Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. По факту нападения на полицейского во время несогласованной акции возбуждено уголовное дело.