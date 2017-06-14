СПЧ поддержал призыв освободить задержанных на акции 12 июня в Петербурге

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ поддерживает призыв уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова освободить задержанных 12 июня на Марсовом поле и ожидающих рассмотрения дел в судах, сообщается на сайте СПЧ.
По данным СПЧ, в День России на Марсовом поле вместе с участниками несогласованной акции протеста были задержаны общественные наблюдатели, в числе которых — члены совета Наталия Евдокимова и Элла Полякова. Как утверждают в СПЧ, они не совершали ничего противоправного.
"После того, как в дело вмешалось руководство главного управления МВД по Санкт-Петербургу, Евдокимову и Полякову освободили, но сам факт, как заявил глава СПЧ Михаил Федотов, настораживает", — говорится в сообщении.
По словам Федотова, людей задерживали вне зависимости от того, нарушали они общественный порядок или нет. "А это не вписывается в требования закона", — приводятся в сообщении словам Федотова.
Как отмечает СПЧ, Евдокимова и Полякова готовят докладную записку о том, что действия полиции при задержаниях на Марсовом поле не соответствовали закону.
На данный момент рассмотрены материалы четырех человек — трое из них получили 10 суток ареста и выплатят штраф в 10 тысяч рублей, один приговорен к штрафу в тысячу рублей.
Петербургский штаб Алексея Навального подавал заявку в мэрию на проведение акции 12 июня с антикоррупционными лозунгами на Марсовом поле, городские власти предложили альтернативный вариант — перенести акцию в Удельный парк, но организаторы с таким предложением не согласились. После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, полиция начала задержание наиболее активных из них.
Согласно официальным данным МВД, полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге; в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. По факту нападения на полицейского во время несогласованной акции возбуждено уголовное дело.