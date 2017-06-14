Совфед может рассмотреть закон о реновации жилья в Москве 28 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о реновации, предусматривающий переселение из ветхих пятиэтажек в новое жилье в Москве, на заседании 28 июня, сообщил РИА председатель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству Дмитрий Азаров.

Госдума рассмотрит документ в последнем третьем чтении в среду.

"Если Госдума примет сегодня этот закон и к нам вовремя поступят документы, мы рассмотрим его на заседании 28 июня", — сказал он.

Жителям Москвы при переселении из квартир будут предоставляться равнозначные или равноценные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры, или же денежная компенсация за освобожденные квартиры.

Собственники квартир, вошедших в программу, освобождаются от уплаты взносов на капремонт, а жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру.

Помимо этого, проект реновации гарантирует собственникам нежилых помещений в домах, вошедших в программу, по выбору равноценное помещение в том районе, где был расположен сносимый дом, либо денежную компенсацию. Также собственники должны будут получить равноценную и предварительную компенсацию за те помещения, которые у них будут изыматься.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.

В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.