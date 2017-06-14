Путин: российские спецслужбы не ведут слежку за гражданами России

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Российские спецслужбы не ведут слежку и прослушку за своими гражданами, у России нет таких технических возможностей в отличие от США, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме-интервью режиссеру Оливеру Стоуну, вышедшем на канале Showtime.

"Нет. Это я могу вам точно сказать", — сказал Путин, отвечая на вопрос, собирают ли в РФ информацию о гражданах и прослушивают ли их разговоры.

При этом Путин отметил, что ситуация в России в этом плане гораздо лучше, чем в США, где люди убеждены, что за ними ведется слежка и прослушка.

"Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей. Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы. Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США – мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб", — подчеркнул российский лидер.

"Нет, такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно", — сказал Путин.

Он также заявил, что российские спецслужбы не собирают никакую информацию и по представителям различных религиозных конфессий.

"Нет, 100% нет. Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было. И потом наши представители исламского сообщества – они граждане России. У них другой Родины нет. Россия – их Родина", — сказал Путин, отвечая на вопрос, собирают ли спецслужбы информацию по мусульманам.