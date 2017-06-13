Путин признался, что встал на коньки только в 60 лет

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что встал на коньки только в 60 лет, хотя ранее никогда не катался.

В ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма, показанного на телеканале Showtime, Путин поделился, что на коньки для игры в хоккей встал только в 60 лет.

"Мне было 60 лет. Я не мог стоять вообще на коньках. Я просто стоять не мог. Вообще всегда интересно делать что-то новое", — сказал он. Вторая серия фильма будет показана вечером во вторник. Рекламный отрывок был опубликован на канале Showtime на YouTube.

Российский лидер также рассказал режиссеру, который вместе с президентом прогулялся по конюшне, где познакомился с жеребцом Вандерваальсом. "Я падал с них через голову", — сказал Путин, отвечая на ремарку Стоуна о том, что это "высокие лошади".

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.