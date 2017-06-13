Yota планирует решать вопрос компенсаций из-за сбоя связи индивидуально

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ООО "Скартел" (оказывает услуги сотовой связи под брендом Yota, "дочка" "Мегафона") будет устанавливать индивидуально с каждым абонентом размер и форму компенсации после сбоя в сети во вторник, сообщила РИА Новости PR-директор компании Ольга Алексеева.

Ранее во вторник "Мегафон" сообщил, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона составляло 20-30%. Авария также затронула абонентов Yota, который работает на сети материнской компании. На данный момент работа сети восстановлена, сообщили в "Мегафоне".

"На данный момент авария устранена. Вопрос о компенсации клиентам, которые столкнулись с проблемами из-за сбоя, будет решаться в индивидуальном порядке", — сказала PR-директор Yota.

Причины аварии пока не называются. "Мегафон" пока не сообщил о компенсациях абонентам.

В конце мая на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой в течение нескольких часов не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

Тогда "Мегафон" предложил каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, один из трех вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи плюс 1 ГБ трафика; 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "Мегафон.ТВ". Yota предоставила в качестве компенсации абонентам скидку в 20% от стоимости их месячного пакетного. Пользователи модемных продуктов Yota в качестве компенсации смогли получить до семи дней бесплатного интернета. В целом оператор направил на компенсацию абонентам до 20 миллионов рублей.