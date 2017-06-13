Авария в сети "Мегафона" затронула абонентов Yota в Москве и других городах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Авария в сети "Мегафона" затронула абонентов ее дочернего ООО "Скартел" (бренд Yota) в Москве и ряде других городов, сообщила РИА Новости PR-директор Yota Ольга Алексеева.

"Авария произошла на сети "Мегафона", но затронула, в том числе, и Yota в Москве и еще нескольких городах, поскольку оператор работает на объединенной сети "Мегафона" и "Скартела", — сказала Алексеева. По ее словам, список таких городов сейчас уточняется.

Ранее во вторник "Мегафон" сообщил, что в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона составляло 20-30%. Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы, также сообщала компания.

При этом в компании отметили, что мобильный интернет продолжает работать стабильно, и оператор планирует восстановить полноценную работу сети в ближайшее время.

В конце мая в сети "Мегафона" и его "дочки" Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.