В "Мегафоне" произошел новый сбой

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. "Мегафон" фиксирует временные сложности с голосовой связью в Москве и ряде других городов, снижение успешности дозвона достигает 20-30%, сообщает оператор во вторник.

"Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 20-30%. Технические специалисты "Мегафона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мобильный интернет продолжает работать стабильно. Оператор планирует восстановить полноценную работу сети в ближайшее время.

В конце мая на сети "Мегафона" и его "дочки" — Yota, работающего как виртуальный оператор на сети материнской компании, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и нескольких крупных городах Поволжья. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская TeliaSonera — 25,174%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.