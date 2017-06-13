МГД обещает учесть интересы инвалидов при проектировании домов по реновации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Интересы маломобильных граждан при реализации программы реновации в Москве будут учтены уже на этапе проектирования новых домов — там будет создана полностью безбарьерная среда, заявил во вторник председатель городской думы Алексей Шапошников.

"Во всех новых домах, которые будут строиться, вход в подъезд, в лифтовой холл, тротуар — они все будут находиться на одном уровне, чтобы можно было и на коляске заехать тем, кто пользуется коляской, и чтоб молодые мамы тоже могли завести коляску без труда. Вопрос передвижения от тротуара через подъезд до лифтового холла и из лифта в квартиру благодаря тому, что все будет находиться на одном уровне, он автоматически решается. Этот вопрос мы решаем уже на стадии проектирования самих домов", — сказал Шапошников на приеме граждан по вопросам их защиты при реализации программы реновации в Москве.

По его словам, в рамках программы в столице будут возводиться "дома безбарьерной среды". "Вся среда будет создана", — пообещал Шапошников.