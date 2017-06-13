ВС объяснил правила содержания общего имущества в многоквартирном доме

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жильцы дома не освобождаются от оплаты за содержание общего имущества, например, лифта, если они им не пользуются, поясняет пленум Верховного суда РФ, посвященный судебным спорам по оплате коммунальных услуг.

"Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом, например, лифтом. Отсутствие письменного договора управления у собственника с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за содержание общего имущества", — отмечается в документе.

ВС напоминает, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника включает в себя также взнос на капитальный ремонт.

"Под содержанием общего имущества в многоквартирном доме следует понимать комплекс работ и услуг, направленных на поддержание этого имущества в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества, доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг", — поясняет суд.