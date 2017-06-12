"Яндекс" отверг обвинения Навального в замалчивании новостей о митингах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Интернет-компания "Яндекс" отвергает обвинения оппозиционера Алексея Навального в отсутствии новостей о митингах в ленте главных новостей сервиса "Яндекс.Новости".
Днем в понедельник оппозиционер в своем блоге обвинил новостной агрегатор "Яндекса" в замалчивании новостей о проходящих митингах.
"Чтобы новостной сюжет как можно дольше оставался в топе, о нем должны писать как можно больше источников", — сказала Мелкумова.
Она напомнила, что "Яндекс" не редактирует рейтинг новостей и не пишет новости самостоятельно. "Если в топе появилась какая-то новость, значит, про неё написало много СМИ", — пояснила представитель компании.