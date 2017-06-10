Антон Долин стал главным редактором журнала "Искусство кино"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Главным редактором журнала "Искусство кино", который бессменно возглавлял известный киновед Даниил Дондурей, стал кинокритик Антон Долин, об этом в субботу заявила на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи замглавного редактора Нина Зархи.
"Мы выбрали человека, который близок журналу. Новым главным редактором стал Антон Долин", — сказала Зархи.
Она отметила, что редакция продолжит дело Дондурея — "будет стараться сохранять баланс доступности, профессионализма и академизма".
"Это для меня колоссальная честь и огромная ответственность. У нас очень серьезные планы, журнал находится в кризисе, прежде всего это связано с уходом Дондурея, журналу нужна помощь. У нас было две важные институции "Музей кино" и "Искусство кино". Музей мы потеряли, фактически он есть, но его нет. И мы и не можем потерять "Искусство кино", этот журнал, по сути, вырастил новое русское кино", — сказал Долин, отметив, что впервые опубликовался в журнале в 2000 году.
Долин подчеркнул, что журнал планирует развиваться, ему нужна финансовая помощь, новые авторы и свежие идеи.
Биографию Даниила Дондурея читайте в справке РИА Новости>>