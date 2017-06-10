Антон Долин стал главным редактором журнала "Искусство кино"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Главным редактором журнала "Искусство кино", который бессменно возглавлял известный киновед Даниил Дондурей, стал кинокритик Антон Долин, об этом в субботу заявила на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи замглавного редактора Нина Зархи.

Главный редактор журнала "Искусство кино", известный киновед Даниил Дондурей скончался 10 мая на 69 году жизни.

"Мы выбрали человека, который близок журналу. Новым главным редактором стал Антон Долин", — сказала Зархи.

Она отметила, что редакция продолжит дело Дондурея — "будет стараться сохранять баланс доступности, профессионализма и академизма".

"Это для меня колоссальная честь и огромная ответственность. У нас очень серьезные планы, журнал находится в кризисе, прежде всего это связано с уходом Дондурея, журналу нужна помощь. У нас было две важные институции "Музей кино" и "Искусство кино". Музей мы потеряли, фактически он есть, но его нет. И мы и не можем потерять "Искусство кино", этот журнал, по сути, вырастил новое русское кино", — сказал Долин, отметив, что впервые опубликовался в журнале в 2000 году.

Долин подчеркнул, что журнал планирует развиваться, ему нужна финансовая помощь, новые авторы и свежие идеи.

Биографию Даниила Дондурея читайте в справке РИА Новости>>