Трутнев рассказал, когда может начаться бесплатная выдача земли в России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бесплатную выдачу участков земли по аналогии с "дальневосточным гектаром" можно будет начать на всей территории России только после того, как будет создан кадастр и отлажена информационная система получения "гектара" на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Если сейчас этот закон (о "дальневосточном гектаре") экстраполировать на всю территорию России — а это надо сделать — это другая страна", — сказал Трутнев в эфире радиостанции "Эхо Москвы", его слова приводятся на сайте.

По его словам, применить этот закон на всей территории страны мешают неточности системы земельного кадастра.

"Кадастра нет. Нет в стране нормального кадастра пока… Его делают бог знает сколько, — заявил Трутнев, — мы создаем эту систему. Но мы ее создадим, мы ее всё равно отладим. И когда мы ее отладим, это будет лучшая система в стране. И тогда мы скажем: "Уважаемые, а давайте так же выделять землю в Рязанской, Тульской, Новгородской, Пермской и так далее".

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. За период действия программы поступило около 93 тысяч заявлений, почти 20 тысяч земельных участков уже передано в пользование.