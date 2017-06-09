Общественный проект "Аист на крыше" оценит работу женских консультаций

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Информационный демографический интернет-ресурс "Аист на крыше" запустил на своем портале проект "Рейтинг женских консультаций и врачей", цель которого — собрать отзывы о государственных медучреждениях и врачах, занимающихся ведением беременности, из всех регионов страны, сообщают организаторы.

Данные ежегодного рейтинга лучших и худших женских консультаций и врачей авторы проекта намерены предоставлять, прежде всего, в правительство РФ, Минздрав и другие федеральные и региональные органы власти.

"Ожидание малыша — это один из самых волнительных моментов в жизни любой женщины, вот только порой он омрачается хамством со стороны медицинских работников некоторых женских консультаций и роддомов. Будущие мамы снова и снова отправляются в клинику не только за помощью, но и за очередной дозой негатива. Так почему бы не объединиться и не дать отпор хамству и безответственности?" — поясняет один из руководителей проекта Василий Худолеев.

По его словам, уже собрано почти 1,5 тысячи отзывов практически из всех регионов России, все они находятся в открытом доступе на портале "Аист на крыше". Что касается отрицательных отзывов, то среди них преобладают жалобы на невежливое отношение персонала, долгое ожидание в очереди, невозможность записаться к специалисту по телефону.

Худолеев отметил, что организаторы не преследует цель предъявить претензии Минздраву, а лишь хотят "установить общественный контроль за работой женских консультаций и роддомов, чтобы вместе с чиновниками и врачами сделать жизнь женщины в ожидании ребенка как можно комфортнее".