Почти все пляжи Петербурга признаны непригодными для купания

Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу признало пригодным для купания только один из 24 пляжей города, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"Управлением Роспотребнадзора… с мая текущего года проводится работа по оценке готовности 24 зон рекреации водных объектов к летней эксплуатации с проведением социально-гигиенического мониторинга за состоянием качества их воды и песка на соответствие требованиям санитарного законодательства. Согласно результатам мониторинга… водная акватория только озера "Безымянное" соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил", — говорится в сообщении.

Ведомство признало непригодными для купания все популярные пляжи на Финском заливе в Курортном районе Петербурга, а также старейший общественный у пляж Петропавловской крепости на Неве, возникший в центре города в районе 1930-1935 годов.

"В связи с тем, что часть зон рекреации, используемых для массового отдыха населения с купанием, не благоустроена, качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания", — отмечает Роспотребнадзор.