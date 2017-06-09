В ОП поддержали инициативу Кудрина реформировать правовую систему

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Инициатива Кудрина о том, что правовую систему следует частично исправлять и реформировать сама по себе действительно необходима, однако создавать для этого отдельный орган, тот же административный трибунал, не следует, лучше направить все силы на то, чтобы свою работу делали те законодательные органы, которые уже существуют, рассказал РИА Новости председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палатой России Антон Цветков.

"Я понимаю почему у Алексея Кудрина родилась подобная инициатива. В настоящее время в российском законодательстве, включая административное право, существует множество различных недочетов. При этом большинство из них до сих пор не исправлено, а некоторые и не выявляются. Это огромная проблема, которую надо оперативно решать",- считает Цветков.

Однако, по его словам, создавать для этого отдельный административный трибунал или другой подобный орган не требуется. "Зачем создавать параллельный орган по проверке законодательства, если уже существуют государственные структуры, которые должны этим заниматься. Та же Госдума, законодательные собрания регионов, в конце концов прокуратура. Необходимо, чтобы они работали полноценно и качественно, тогда не будет никакой нужды в различных трибуналах",- добавил Цветков.