Милонов попросил Володина поддержать программу реновации в Петербурге

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) обратился к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой поспособствовать реализации программы реновации в Санкт-Петербурге, который, по его словам, находится на втором месте после столицы по числу пришедших в негодность "хрущевок", и выступить своеобразным медиатором между гражданским обществом и властями по аналогии с развернутой работой по программе реновации в Москве.

Соответствующее обращение передано председателю Госдумы Володину, сообщил Милонов РИА Новости в четверг.

Законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек, был принят Думой в первом чтении в апреле, второе чтение назначено на 9 июня. Согласно внесенным поправкам, жители сносимых домов могут выбрать взамен старого равноценное или равнозначное жилье либо денежную компенсацию. В минувший вторник в Госдуме прошли большие парламентские слушания по законопроекту о реновации, в которых приняли участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин, руководители думских фракций, и москвичи, чьи дома попадают в программу реновации.

Как отмечает депутат в своем обращении, в Санкт-Петербурге ситуация с ветхим, аварийным и устаревшим фондом не менее тревожна, чем в Москве. По словам Милонова, культурная столица является вторым городом по количеству пришедших в негодность "хрущевок". Депутат утверждает, что тысячи петербуржцев проживают в сомнительных условиях и ожидают от властей решительных действий по решению данной проблемы.

"Между тем, в Санкт-Петербурге, в отличие от столицы, складывается странная и непонятная ситуация — так называемые "оппозиционные" и "градозащитные" круги за последние годы буквально присвоили себе право распоряжаться судьбой горожан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. Любая попытка властей найти приемлемый вариант реновации петербургских "хрущевок" натыкается на слаженное противодействие "градозащитников", искажающих саму суть программы реновации и настраивающих горожан против любых попыток улучшения жилого фонда", — говорится в обращении Милонова (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости).

Милонов заявляет, что активисты, выступающие оппонентами реновации, зачастую занимаются вымогательством у строительных компаний. "Несмотря ни на что, "оппозиционные градозащитники" Санкт-Петербурга не теряют надежд на получение полного контроля над сферой реновации в нашем городе — регулярно предпринимаются попытки принятия документов и решений на базе законодательного собрания против проведения реновации, создается нормативная база, которая, по сути, делает невозможной проведение какого-либо улучшения жилого фонда. Методы, предпринимаемые провокаторами и вымогателями, надо признаться, поставили под вопрос возможность выполнения программы реновации в северной столице", — подчеркнул Милонов.

По его мнению, такая ситуация в Санкт-Петербурге оказывает негативное влияние и на московскую программу реновации — ее противники, по словам Милонова, "уже накидываются с необоснованной критикой на благородные планы по улучшению жизни москвичей".

"В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность по созданию особой комиссии, состоящей из депутатов Государственной думы РФ, специалистов по реновации и строителей, которые бы занялись решением выполнения программы реновации именно в Санкт-Петербурге, где данная проблема требует самого пристального внимания", — говорится в обращении к спикеру Госдумы.