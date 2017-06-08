В Дербенте состоялось открытие набережной

ДЕРБЕНТ, 8 июн — РИА Новости. Открытие центральной набережной состоялось в среду в дагестанском Дербенте.

По данным региональных властей, дербентская набережная включает в себя многофункциональный рекреационный комплекс на площади 8,6 гектаров (протяженность подпорной стены — 860 м), спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, автостоянку на 200 автомобилей и дополнительные парковочные места на 18 автомобилей, пункты обслуживания зон массовых мероприятий и пляж.

В соответствии с соглашением между Минкавказом России и правительством Дагестана в 2016 году на строительство данного объекта были предусмотрены средства в объеме 428 миллионов рублей (406,6 — из федерального бюджета и 21,4 — из республиканского бюджета).

"Нашей задачей было, чтобы этот объект гармонично выписывался в архитектуру города. Я думаю нам это удалось", — сказал глава Минкавказа Лев Кузнецов на официальной церемонии открытии набережной.

Кузнецов отметил, что на этом мероприятия, запланированные в рамках юбилея города, не завершаются и власти буду продолжать реализовывать культурные проекты и реконструировать общественные пространства.

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