Поклонская опровергла информацию о незадекларированной квартире в Донецке

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская сообщила, что у нее "нет и не может быть" незадекларированной квартиры в Донецке, об этом сообщается на ее официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Согласно сообщениям СМИ, организация Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Но организация уточняет, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

"Я предполагала, что так называемые борцы с коррупцией "пилят" расследования именно так. Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь. Все мое имущество журналисты увидели, пояснения получили. А вот сами общественники на призыв показать, где они живут, так и не отозвались. Не кажется подозрительным? Интересно, а как они отреагируют на мою просьбу предоставить мне оригиналы "документов"?", — написала она.

Поклонская уточнила, что свою фамилию взяла еще в 2004 году. Она попросила прокуратуру разобраться, кто и на кого регистрировал собственность в Донецке в 2010 году.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.