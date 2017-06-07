СФ советует приравнять к иноагентам граждан, получающих деньги из-за рубежа

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Совете Федераций рекомендуют приравнять граждан, имеющих иностранное финансирование деятельности, к иностранным агентам, говорится в проекте рекомендаций о недопустимости вмешательства в дела РФ.

Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ, Генпрокуратуре России рекомендуется изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ "в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами РФ, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц", говорится в проекте.

Сенаторы отмечают, что МИД РФ во взаимодействии с профильными ведомствами и СМИ, занимающимися иновещанием, рекомендуется усилить последовательное отстаивание принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств на всех международных площадках, закреплять и развивать этот принцип в резолюциях международных организаций, прежде всего в интеграционных структурах с российским участием.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия международно-правовых актов, закрепляющих принцип невмешательства с учетом актуальных тенденций международных отношений — гибридные" войны, мягкая сила, экстерриториальность национального законодательства.