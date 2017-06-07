США
7.067 июня12:20МСК
USD56.67+0.06
EUR63.78-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Совфеде рассказали об увеличении помощи НКО, финансируемым из-за рубежа

12:1707.06.2017
0260
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад все активнее пытается вмешаться во внутренние дела России, объем помощи финансируемым из-за рубежа НКО с 2013 года вырос в 2,5 раза, говорится в проекте рекомендаций к слушаниям в Совфеде, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Совфед обсудит противодействие вмешательству зарубежных стран в дела РФ
"Российская Федерация уже длительное время ощущает на себе наиболее активные и скоординированные действия западных стран по разноплановому вмешательству во внутренние дела, что является непосредственной и очевидной угрозой национальной безопасности нашей страны", — отмечается в документе.

На Западе создана и продолжает совершенствоваться законодательная, финансовая и информационно-пропагандистская инфраструктура, "направленная на осуществление попыток прямого давления на руководство РФ, внутриполитическую дестабилизацию, оказание поддержки оппозиции, противодействие внешней политике России, в том числе в информационном поле", — утверждается в проекте.

"Если в 2012 году иностранную финансовую помощь получили 458 российских некоммерческих организаций с общей суммой финансирования более 4 миллиарда рублей, то в 2013 году число таких НКО достигло 2705, а объём финансирования – 37 миллиардов. В 2014 году уже 4108 НКО получали иностранное финансирование на сумму 70 миллиардов рублей. К 2015 году НКО социально-политической направленности получили только из США около 80 миллиардов рублей", — приводятся данные в документе.

Как подчеркивают в Совфеде, "ряд стран Запада индивидуально или через межгосударственные объединения (ЕС, НАТО) усиливают финансирование деятельности организаций, нацеленных на ведение пропаганды в России и в странах с русским и русскоязычным населением". Ведётся работа по созданию специальных подразделений в вооружённых силах, спецслужбах и других госорганах, увеличивается количество центров по производству контента антироссийского содержания, на законодательном уровне закрепляются стратегии по противодействию российской информационной политике и вмешательству во внутренние дела России.

В частности, вмешательство в дела России со стороны США опирается как на уже известные законодательные нормы ("Патриотический акт США", "Акт о свободе США"), так и на новые организационно-управленческие и финансовые механизмы. К ним можно отнести финансируемые госдепартаментом США Фонд противодействия российскому влиянию и Фонд лидерства "Открытый мир", говорится в документах.

Информационная война

Кроме того, под эгидой Госдепа в координации с министерством обороны США и разведывательным сообществом действует Центр противодействия пропаганде, изначально созданный для борьбы с информационными угрозами со стороны ИГИЛ (запрещено в РФ), но спешно переориентированный на работу с "группами гражданского общества, провайдерами медиаконтента, НКО, исследовательскими центрами, частными компаниями и академическими структурами".

"Эти механизмы позволяют США вести активный мониторинг российского сегмента интернета и социальных сетей с целью определения точек их уязвимости и выявления "лидеров мнений" (гражданские журналисты, общественные активисты и т.д.), с которыми проводится целенаправленная работа по стимулированию распространения ими негативной по отношению к органам госвласти информации, а также легализации инспирированных Западом информационных вбросов, касающихся российской внутренней и внешней политики", — говорится в проекте.

В 2016 году в Чехии образован Центр по обмену новостями на русском языке, финансируемый МИД Нидерландов, задачей которого является создание на территории РФ негативного контента, его систематизация и дальнейшее тиражирование. В унисон с этой организацией работает Рижский центр стратегических коммуникаций, являющийся структурой НАТО, а также Центр кибербезопасности НАТО в Эстонии, сообщили авторы документа.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена