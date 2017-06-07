В Совфеде рассказали об увеличении помощи НКО, финансируемым из-за рубежа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад все активнее пытается вмешаться во внутренние дела России, объем помощи финансируемым из-за рубежа НКО с 2013 года вырос в 2,5 раза, говорится в проекте рекомендаций к слушаниям в Совфеде, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

"Российская Федерация уже длительное время ощущает на себе наиболее активные и скоординированные действия западных стран по разноплановому вмешательству во внутренние дела, что является непосредственной и очевидной угрозой национальной безопасности нашей страны", — отмечается в документе.

На Западе создана и продолжает совершенствоваться законодательная, финансовая и информационно-пропагандистская инфраструктура, "направленная на осуществление попыток прямого давления на руководство РФ, внутриполитическую дестабилизацию, оказание поддержки оппозиции, противодействие внешней политике России, в том числе в информационном поле", — утверждается в проекте.

"Если в 2012 году иностранную финансовую помощь получили 458 российских некоммерческих организаций с общей суммой финансирования более 4 миллиарда рублей, то в 2013 году число таких НКО достигло 2705, а объём финансирования – 37 миллиардов. В 2014 году уже 4108 НКО получали иностранное финансирование на сумму 70 миллиардов рублей. К 2015 году НКО социально-политической направленности получили только из США около 80 миллиардов рублей", — приводятся данные в документе.

Как подчеркивают в Совфеде, "ряд стран Запада индивидуально или через межгосударственные объединения (ЕС, НАТО) усиливают финансирование деятельности организаций, нацеленных на ведение пропаганды в России и в странах с русским и русскоязычным населением". Ведётся работа по созданию специальных подразделений в вооружённых силах, спецслужбах и других госорганах, увеличивается количество центров по производству контента антироссийского содержания, на законодательном уровне закрепляются стратегии по противодействию российской информационной политике и вмешательству во внутренние дела России.

В частности, вмешательство в дела России со стороны США опирается как на уже известные законодательные нормы ("Патриотический акт США", "Акт о свободе США"), так и на новые организационно-управленческие и финансовые механизмы. К ним можно отнести финансируемые госдепартаментом США Фонд противодействия российскому влиянию и Фонд лидерства "Открытый мир", говорится в документах.

Информационная война

Кроме того, под эгидой Госдепа в координации с министерством обороны США и разведывательным сообществом действует Центр противодействия пропаганде, изначально созданный для борьбы с информационными угрозами со стороны ИГИЛ (запрещено в РФ), но спешно переориентированный на работу с "группами гражданского общества, провайдерами медиаконтента, НКО, исследовательскими центрами, частными компаниями и академическими структурами".

"Эти механизмы позволяют США вести активный мониторинг российского сегмента интернета и социальных сетей с целью определения точек их уязвимости и выявления "лидеров мнений" (гражданские журналисты, общественные активисты и т.д.), с которыми проводится целенаправленная работа по стимулированию распространения ими негативной по отношению к органам госвласти информации, а также легализации инспирированных Западом информационных вбросов, касающихся российской внутренней и внешней политики", — говорится в проекте.

В 2016 году в Чехии образован Центр по обмену новостями на русском языке, финансируемый МИД Нидерландов, задачей которого является создание на территории РФ негативного контента, его систематизация и дальнейшее тиражирование. В унисон с этой организацией работает Рижский центр стратегических коммуникаций, являющийся структурой НАТО, а также Центр кибербезопасности НАТО в Эстонии, сообщили авторы документа.