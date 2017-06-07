Реновация может занять до 20 лет, заявил заммэра

Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

Пятиэтажные жилые дома в районе Мневники в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Недвижимость. Срок реализации программы реновации жилья в Москве может увеличиться до 20 лет из-за поправок, подготовленных ко второму чтению федерального законопроекта, заявил на конференции РБК заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что реализация программы во многом зависит от окончательной "конструкции" закона. При этом, изначально столичные власти рассчитывали, что реновация займет 15 лет.

"После всех положений закона посмотрим, как в целом это повлияет на сроки. Хотим уложиться в 15-20 лет", — добавил Хуснуллин.

В начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации. В перечень вошли здания, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

Голосование стартовало 14 мая и завершится 15 июня. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" или в любом МФЦ "Мои документы". Кроме того, собственники в любой момент могут провести общее собрание и решить, хотят ли они участвовать в программе.

Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Второе чтение проекта документа запланировано на 9 июня.