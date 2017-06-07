Реновация может занять до 20 лет, заявил заммэра

МОСКВА, 7 июн — РИА Недвижимость. Срок реализации программы реновации жилья в Москве может увеличиться до 20 лет из-за поправок, подготовленных ко второму чтению федерального законопроекта, заявил на конференции РБК заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"После всех положений закона посмотрим, как в целом это повлияет на сроки. Хотим уложиться в 15-20 лет", — добавил Хуснуллин.
В начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации. В перечень вошли здания, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.
Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Второе чтение проекта документа запланировано на 9 июня.