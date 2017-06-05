Усманов наградил победителей конкурса пародий на тему споров с Навальным

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бизнесмен Алишер Усманов на этой неделе наградил iPhone 7Plus четырех победителей конкурса пародий, роликов и карикатур на тему его видеобращений к Алексею Навальному.

Усманов на своей странице "ВКонтакте" написал, что уже поступило более 10 тысяч пародий. Его помощники не смогли определить лучшую работу, потому объявили народное голосование.

"На этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования", — написал бизнесмен.

Он поблагодарил участников и напомнил, что конкурс продолжается.

Свое первое видеообращение Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства к Навальному. Бизнесмен назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование. Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован.