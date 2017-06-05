В ОП предложили усилить контроль за выдачей лицензий на оружие

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Тверской трагедии, когда мужчина расстрелял девять человек во время застолья, можно было избежать, если усилить меры профилактики по выявлению и лечению психологически-неуравновешенных граждан, и контроль за тем, как они проходят медосмотры при получении лицензии на оружие, считает председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Антон Цветков.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд заключил под стражу подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

"Конечно, стопроцентно предсказать подобные трагедии нельзя. Однако, уже давно идут разговоры о том, что следует усилить меры профилактики по выявлению психологически-неуравновешенных людей, которые могут представлять опасность для окружающих. Сейчас такой профилактики фактически нет. На жалобы соседей или родных подобных людей зачастую никто не реагирует. А потом происходят такие вот трагедии", — сказал Цветков РИА Новости.

По его словам, немаловажно и усилить контроль за тем, как такие "стрелки" хранят свое оружие и главное – как они проходят медицинское освидетельствование при получении разрешения на оружие. Ведь одна из немаловажных проблем – это огромное количество поддельных медицинских справок, которые можно купить почти везде.

"Рынок поддельных справок требуется ликвидировать. И разобраться как они попадают в руки граждан, кто их создает. Стоит усилить контроль за тем, как хранят оружие его владельцы. Многих инцидентов можно было бы избежать, если бы оружие хранилось в сейфе. Возьмем в пример того же "школьного стрелка" в Москве", — добавил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что тот контроль оборотом оружия, который осуществляет Росгваардия, не может не вызывать одобрения. Новое ведомство не только надлежаще выполняет свои обязанности, но и советуется с общественными организациями, чтобы ужесточение мер против нарушителей не ударило по обычным владельцам легального оружия.