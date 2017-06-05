Угадай страну по фото: сможете ли вы отличить красоты России от зарубежных

По данным опросов, россияне все чаще готовы выбирать для летнего отпуска Россию и лишь затем – заграничные курорты. Российские регионы при этом порой не уступают по красоте иностранным. Проверьте, насколько хорошо вы знаете природу и достопримечательности родной страны: угадайте, на каких из фото они запечатлены.