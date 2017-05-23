ВЦИОМ рассказал, где россияне хотели бы провести отпуск

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крым остается самым привлекательным местом отдыха для россиян, 37% граждан при наличии возможности провели бы летний отпуск там, на втором месте оказались города черноморского побережья Кавказа, на третьем — заграничные курорты, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены 27-28 апреля и 14-16 мая 2017 года среди 1,2 тысячи и 1,8 тысячи респондентов соответственно. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5%, во втором — 2,5%.

"Самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там", — говорится в материалах ВЦИОМ.

На втором месте (31%) оказались города Черноморского побережья Кавказа. Число тех, кто назвал эти курорты самыми привлекательными для себя, сегодня сравнимо с показателями 2005-2006 годов (31% и 32% соответственно). Популярность заграничных курортов в этом году практически не изменилась в сравнении с прошлым (22% против 21% в 2016 году).

Компания "Медиалогия" на основе анализа публикаций в российских СМИ с начала года составила рейтинг самых упоминаемых в контексте летнего отдыха стран. Лидерами оказались российские курорты (15,9 тысячи сообщений). На втором месте расположилась Турция (4,11 тысячи упоминаний), на третьем — Греция (2,11 тысячи). В десятку также вошли Таиланд, Египет, Италия, Испания, Франция, Кипр и Болгария.

"Медиалогия" проводила мониторинг и анализ публикаций за период с января по май 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 40,8 тысячи источников.