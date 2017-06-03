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Общество

Имя для танкера: арктический газовоз назван в честь Кристофа де Маржери

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (722)
18:0903.06.2017
(обновлено: 18:27 03.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАрктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГАрктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Арктический танкер-газовоз — первое судно, разработанное для проекта "Ямал СПГ", — получил имя Кристофа де Маржери. Церемония имянаречения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Судно названо в честь французского предпринимателя, главы нефтяной компании Total, который погиб в 2014 году при катастрофе в аэропорту "Внуково". Президент России, выступая на церемонии, отметил, что Кристоф де Маржери был настоящим другом России.

"Он обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнерских связей с Россией, способствовал реализации целого ряда крупных совместных проектов в энергетической сфере", — сказал Путин.

Дорожный указатель на аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери в Внуково
По его словам, присвоение имени де Маржери новейшему танкеру стало еще одним символом искреннего, доброго отношения к этому выдающемуся человеку и данью его памяти.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту "Внуково" легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. В крушении, помимо главы Total, погибли три члена экипажа. Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признал свою вину в произошедшем.

Флагман для Арктики

Президент отметил, что танкер станет флагманом в линейке из 15 кораблей. Все они предназначены для масштабного проекта "Ямал СПГ".

"Отмечу, что этот проект без преувеличения значим не только для нашей страны, да и, пожалуй, не только для Европы", — сказал Путин. По его словам, этот проект в целом станет существенным вкладом в развитие мировой энергетики.

"Он способствует успешному освоению глобальных пространств, формирует спрос на инновационные технологии в области добычи и транспортировки углеводорода, создает рабочие места в нашей стране и за рубежом. Важную роль "Ямал СПГ" играет в развитии Северного морского пути, в освоении Арктики", — добавил российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин рассказал о планах России по освоению Арктики
В церемонии имянаречения, помимо президента, приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта Максим Соколов, главы "Новатэка", "Совкомфлота", ВТБ, Total, а также Бернадет Жаклин де Маржери — вдова погибшего главы Total.

"Крестной матерью" судна стала Валентина Матвиенко, которая ранее занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Именно она разбила о борт традиционную бутылку шампанского. После этого прозвучал троекратный судовой сигнал.

Уникальное судно

"Кристоф де Маржери" стал первым из полутора десятков танкеров-газовозов, которые планируется построить для проекта "Ямал СПГ".

Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Северный морской путь
Танкер способен работать при температурах до минус 52 градусов и преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Его вместимость составляет более 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа, а общая мощность главных дизелей сопоставима с мощностью современного атомного ледокола. 

Танкер строился с учетом требований Полярного кодекса и отличается высокой энергоэффективностью и экологической безопасностью. Наряду с традиционными видами топлива, установка судна может использовать отпарной сжиженный природный газ, что позволяет существенно сократить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Высокая ледопроходимость и исключительные маневренные характеристики нового танкера подтвердились в ходе ледовых испытаний, которые прошли с 19 февраля по 8 марта в Карском море и море Лаптевых. Во время испытаний танкер прошел Северным морским путем и прибыл в порт Сабетта на Обской губе. 

Стенд компании Газпром нефть в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Газпром" доложил Путину об открытии на Ямале дополнительных запасов газа
Специальные танкеры усиленного ледового класса Arc7 позволят осуществлять круглогодичную навигацию по Северному морскому пути без ледокольной проводки в западном направлении и в течение арктического лета — в восточном направлении. Танкеры обладают системой двойного действия — носовая часть приспособлена для навигации в открытой воде и в условиях тонкого льда, а кормовая оптимизирована для самостоятельной навигации в сложных ледовых условиях. Скорость в открытой воде — 19,5 узла; скорость при ходе во льдах толщиной до полутора метров — 5,5 узла. Строительством танкеров для проекта "Ямал СПГ" занимается южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. 

Второй аналогичный танкер спустили на воду в январе. Его назовут в честь Эдуарда Толля — русского геолога и арктического исследователя. Как сообщал в начале года портал SeaNews, еще пять судов этого проекта также получат имена российских исследователей Арктики: Рудольфа Самойловича, Бориса Вилькицкого, Федора Литке, Владимира Русанова и Владимира Визе.

Газ с Ямала

Проект "Ямал СПГ" общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами проекта являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Первую линию завода планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, а всего будет построено три линии. Морской порт Сабетта обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Как заявлял министр энергетики России Александр Новак, запуск "Ямал СПГ" на полную мощность позволит увеличить объем экспорта газа более чем на 10 процентов и повысить долю России на мировом рынке СПГ до 8-9 процентов.

© РИА Новости / Алексей ДружининАрктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
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